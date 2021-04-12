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У Києві за добу додалося більше пів тисячі хворих на COVID

Понеділок, 12 квітня 2021, 11:18
Ельдар Сарахман, УП

За добу 11 квітня у Києві діагностували захворювання на коронавірус у 537 людей, померли 42 пацієнти.

Джерело: очільник Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Захворіли 304 жінки віком від 20 до 91 років, 6 дівчаток від 2 тижнів до 16 років, 218 чоловіків віком від 19 до 86 років та 9 хлопчиків від 1 до 15 років.

76 хворих на коронавірус госпіталізували, решта – на самоізоляції. 287 людей потрапили до лікарні з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (160), Дніпровському (67) та Подільському (64) районах.

Минулої доби одужали 148 киян.

Загалом за час пандемії в столиці було зафіксовано 177 106 випадків ковіду, 111 216 пацієнтів одужали, померли 3932 людей.

 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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