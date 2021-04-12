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В Киеве за сутки добавилось свыше полтысячи больных COVID

Понедельник, 12 апреля 2021, 11:18
В Киеве за сутки добавилось свыше полтысячи больных COVID
Эльдар Сарахман, УП

За сутки 11 апреля в Киеве диагностировали заболевания коронавирусом у 537 человек, умерли 42 пациента.

Источник: глава Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Заболели в частности 304 женщины в возрасте от 20 до 91 лет, 6 девочек от 2 недель до 16 лет, 218 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет и 9 мальчиков от 1 до 15 лет.

76 больных коронавирусом были госпитализированы, остальные - на самоизоляции. 287 человек попали в больницу с подозрением на COVID-19 и пневмониями

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (160), Днепровском (67) и Подольском (64) районах Киева.

За прошедшие сутки выздоровели 148 киевлян.

Всего за время пандемии в столице было зафиксировано 177 106 случаев ковида, 111 216 пациентов выздоровели, умерли 3932 человек.

 

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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