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НАЗК направило до суду протоколи щодо "слуги" Куницького після розслідування "Схем"

Понеділок, 12 квітня 2021, 11:24

Національне агентство із запобігання корупції направило до суду два адміністративні протоколи щодо нардепа від "Слуги народу" Олександра Куницького через те, що депутат розсилав звернення у різні установи, просуваючи інтереси пов’язаного із ним бізнесу.

Джерело: відповідь НАЗК на запит Радіо Свобода

Деталі: Так, журналісти програми "Схеми" раніше повідомляли, що Куницький надсилає офіційні депутатські звернення у різні установи в інтересах приватного бізнесу. 

Після перевірки у НАЗК також виявили цей факт. 

Зокрема, нардеп, за інформацією "Схем" допомагав просувати інтереси "Автоентерпрайз" – харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них. 

Агентство склало протоколи "за фактами надсилання Олександром Куницьким депутатських звернень від 17.09.2019 до Державного бюро розслідувань та від 11.09.2019 до ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", у яких порушувались питання, що становили його приватний інтерес".

В НАЗК зазначили, що таким чином нардеп порушив статтю щодо конфлікту інтересів. Через це він може бути покараний штрафом від 3400 до 6800 гривень та внесений до реєстру осіб, що вчинили корупційне правопорушення. 

За даними журналістів, у цих зверненнях Куницький скаржився на дії слідчих Державної фіскальної служби, які розслідували ухилення від сплати податків групою компаній "Автоінтерпрайз" та помічником нардепа Дмитром Ніконовим. Одразу після звернення ДБР відкрило кримінальне провадження проти податківців. 

В ще одному зверненні Куницький цікавився у "ДТЕК Київські електромережі" можливістю встановлення електрозарядної станції біля будинку на Печерську в Києві, де він орендував квартиру.

Водночас, нардеп вирішив не коментувати журналістам наведені у розслідуванні факти. Проте Куницький відповів НАЗК, де зазначив, що не визнає свою провину. 

Передісторія:

  • Після виходу розслідування журналістів програми "Схеми" Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького, колишнього блогера, відомого під псевдонімом ZPSanek. 
  • Під час журналістського розслідування "Схеми" встановили, що Олександр Куницький використовує депутатський мандат "слуги народу" в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками.

Теми: НАЗКСлуга народу


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