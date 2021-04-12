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НАПК направило в суд протоколы по "слуге" Куницком после расследования "Схем"

Понедельник, 12 апреля 2021, 11:24

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два административных протокола по нардепу от "Слуги народа" Александру Куницкому из-за того, что депутат рассылал обращения в разные учреждения установить, продвигая интересы связанного с ним бизнеса.

Источник: ответ НАПК на запрос Радио Свобода

Детали: Так, журналисты программы "Схемы" ранее сообщали, что Куницкий направляет официальные депутатские обращения в различные учреждения в интересах частного бизнеса.

После проверки в НАПК также обнаружили этот факт.

В частности, нардеп, по информации "Схем" помогал продвигать интересы "Автоентерпрайз" – харьковской группы компаний, занимающихся импортом электрокаров и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

Агентство составило протоколы "по фактам передачи Александром Куницким депутатских обращений от 17.09.2019 в Государственное бюро расследований и от 11.09.2019 к  "ДТЭК Киевские электросети", в которых затрагиваются вопросы, составляли его частный интерес".

В НАПК отметили, что таким образом нардеп нарушил статью о конфликте интересов. Из-за этого он может быть наказан штрафом от 3400 до 6800 гривен и внесен в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение.

По данным журналистов, в этих обращениях Куницкий жаловался на действия следователей Государственной фискальной службы, которые расследовали уклонения от уплаты налогов группой компаний "Автоинтерпрайз" и помощником нардепа Дмитрием Никоновым. Сразу после обращения ГБР открыло уголовное производство против налоговиков.

В еще одном обращении Куницкий интересовался в "ДТЭК Киевские электросети" возможностью установки электрозарядной станции возле дома на Печерске в Киеве, где он арендовал квартиру.

В то же время, нардеп решил не комментировать журналистам приведены в расследовании факты. Однако Куницкий ответил НАПК, где отметил, что не признает свою вину.

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Темы: НАПКСлуга народа


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