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"Роскосмос" столкнулся с отказами от контрактов из-за санкций США

Понедельник, 12 апреля 2021, 11:43
Роскосмос столкнулся с отказами от контрактов из-за санкций США

Один из контрагентов "Роскосмоса" в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций.

Источник: первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью российскому "Интерфаксу"

Прямая речь: "Вопрос в международной политике, тех же самых санкциях, они просто в ряде случаев приводят к тому, что несмотря на более конкурентоспособные предложения российской стороны, заказчик отказывается от контрактов.

У нас был, к сожалению, такой пример в прошлом году. Мы предлагаем дешевле, а контрагент отказывается, потому что есть ограничения, что аппараты с американскими комплектующими не должны летать на наших средствах выведения".

Детали: В феврале в ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщали, что санкции США и стран Европы могут привести к "ограничению международной кооперации при осуществлении ряда проектов".

Ранее ряд российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.

Россия, несмотря на санкции Вашингтона, поставляет США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus, отмечает российский ИФ.

Почему это важно: Российская Федерация 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, оккупировав полуостров Крым и поддерживая незаконные вооруженные формирования в Донецкой и Луганской области. Цивилизованный мир давит на Россию с помощью экономических санкций, не признавая аннексию Крыма и требуя от РФ прекратить агрессию против Украины.

Темы: РосcиясанкцииСША
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