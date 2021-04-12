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Керівництво одного із обленерго вивело "в тінь" 80 млн грн – СБУ

Понеділок, 12 квітня 2021, 12:47

Служба безпеки України викрила схему керівництва "Сумиобленерго", яке вивело "в тінь" 80 мільйонів гривень.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що керівництво компанії мало здійснити реконструкцію і відновлення енергетичної системи регіону у межах інвестиційної програми. Регламент робіт був унормований відповідними документами. 

Проте, СБУ виявило, що організатори фактично не виконали 60% передбачених робіт. Водночас кошти за нібито їх виконання перерахували на рахунки афілійованих комерційних структур.

Таким чином із підприємства змогли вивести понад 80 мільйонів гривень. 

Окрім того, співробітники спецслужби задокументували, що протягом 2017-2020 років посадовці обленерго провели низку операцій з купівлі-продажу так званих "сміттєвих" цінних паперів. Наразі перевіряється інформація про те, що через цю обородку топменеджмент міг вивести понад 195 мільйонів гривень прибутку. 

СБУ також перевіряє інформацію про те, що збитки від оборудок могли "компенсувати" за рахунок штучного підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу.

"Під час проведення обшуків у робочих кабінетах службовців та в офісах афілійованих структур правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію і документацію із доказами протиправної діяльності", – йдеться у повідомленні. 

Наразі відкрито провадження за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". 

Українська правда
Теми: СБУобленергоСуми


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