Руководство одного из облэнерго вывело "в тень" 80 млн грн – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему руководства "Сумыоблэнерго", которое вывело "в тень" 80 миллионов гривен.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что руководство компании должно было осуществить реконструкцию и обновление энергетической системы региона в рамках инвестиционной программы. Регламент работ был нормированный соответствующими документами.

Однако, СБУ выявило, что организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. В то же время средства за якобы их выполнение перечислили на счета аффилированных коммерческих структур.

Таким образом с предприятия смогли вывести более 80 миллионов гривен.

Кроме того, сотрудники спецслужбы задокументировали, что в течение 2017-2020 годов должностные лица облэнерго провели ряд операций по купле-продаже так называемых "мусорных" ценных бумаг. Сейчас проверяется информация о том, что из-за этого оборудки топ-менеджмент мог вывести более 195 миллионов гривен прибыли.

СБУ также проверяет информацию о том, что убытки от сделок могли "компенсировать" за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

"Во время проведения обысков в рабочих кабинетах служащих и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и документацию по доказательствами противоправной деятельности", – говорится в сообщении.