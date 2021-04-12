Рада буде захищатися від COVID довшим кварцуванням 

Цього тижня у Верховній Раді збільшать перерви між засіданнями, щоб кварцувати парламентську залу, тобто проводити дезінфекцію ультрафіолетовим випромінюванням.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час погоджувальної ради парламенту

Деталі: Цього тижня парламент буде працювати у звичному режимі, а у вівторок також може відбутися два позачергових засідання.

При цьому планується збільшити перерву у засіданнях для проведення годинного кварцування зали засідань, перерва триватиме з 12.00 до 13.00. Також необхідно буде робити годинну перерву між черговим і позачерговими засіданнями.

Із приводу онлайн голосування Разумков сказав, що треба спиратися на те законодавство, яке є.

За словами спікера, "виглядає дивно, коли сьогодні всі вимушені із серйозними проблемами, особливо в Києві, добиратися до роботи, а ми як влада для себе будемо додатки розробляти, щоб зробити своє життя більше зручним і працювати з дому на дивані, а хтось і не з дому на дивані".

Разумков також закликав носити маски у стінах парламенту, а не демонструвати "правовий нігілізм" у дотриманні епідемічних норм.

Зазначимо, що на погоджувальній раді народні депутати переважно знімають захисні маски під час своїх виступів, хоча вважається, що під час говоріння ризик заразити інших коронавірусом у разі наявності хвороби вищий, ніж під час мовчання.

Цьому передувало: У Верховній Раді вже вдавалися до кварцування сесійної зали в 30-хвилинні перерви між засіданнями.

Довідка: Кварцування приміщення відоме тим, що під ультрафіолетовим випромінюванням гинуть шкідливі мікроорганізми, віруси й бактерії. Оскільки ультрафіолетове світло знищує віруси й бактерії, є припущення про його ефективність проти коронавірусу, однак офіційних рекомендацій застосовувати його в боротьбі з пандемією не було.

Ультрафіолет діє на поверхні предметів, повітря й воду, проте він небезпечний для людини: може призвести до тяжких опіків шкіри та хімічних опіків очей

Ультрафіолетове випромінювання викликає пошкодження нуклеїнової кислоти мікроорганізмів шляхом утворення ковалентних зв’язків між сусідніми основами в ДНК, що не дозволяє розархівувати ДНК для реплікації, і організм не може розмножуватися.

Джерелом бактерицидного ультрафіолетового випромінювання є ртутна газорозрядна лампа з колбою із кварцового скла.