Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада буде захищатися від COVID довшим кварцуванням 

Понеділок, 12 квітня 2021, 12:55

Цього тижня у Верховній Раді збільшать перерви між засіданнями, щоб кварцувати парламентську залу, тобто проводити дезінфекцію ультрафіолетовим випромінюванням. 

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час погоджувальної ради парламенту 

Деталі: Цього тижня парламент буде працювати у звичному режимі, а у вівторок також може відбутися два позачергових засідання.

При цьому планується збільшити перерву у засіданнях для проведення кварцування зали засідань, яка триватиме з 12.00 до 13.00. Також необхідно буде робити годинну перерву між черговим і позачерговими засіданнями.

Зазначимо, що на погоджувальній раді народні депутати переважно знімають захисні маски під час своїх виступів, хоча вважається, що під час говоріння ризик заразити інших коронавірусом у разі наявності хвороби вищий, ніж під час мовчання. 

Довідка: Кварцування приміщення відоме тим, що під ультрафіолетовим випромінюванням гинуть шкідливі мікроорганізми, віруси й бактерії. Оскільки ультрафіолетове світло знищує віруси й бактерії, є припущення про його ефективність проти коронавірусу, однак офіційних рекомендацій застосовувати його в боротьбі з пандемією не було. 

Ультрафіолет діє на поверхні предметів, повітря й воду, проте він небезпечний для людини: може призвести до тяжких опіків шкіри та хімічних опіків очей

Ультрафіолетове випромінювання викликає пошкодження нуклеїнової кислоти мікроорганізмів шляхом утворення ковалентних зв’язків між сусідніми основами в ДНК, що не дозволяє розархівувати ДНК для реплікації, і організм не може розмножуватися. 

Джерелом бактерицидного ультрафіолетового випромінювання є ртутна газорозрядна лампа з колбою із кварцового скла. 

Рік тому у Верховній Раді вже вдавалися до кварцування сесійної зали в перерві між засіданнями.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна РадакоронавірусCovid-2019епідеміяздоров'я


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти вбили ще одного українського воїна в зоні ООС

Зеленський запросив переговори з Путіним, у Кремлі кажуть, що не чули

Росія відмовилася пояснити причину стягнення військ на кордон з Україною 

США попередили Росію про "ціну і наслідки" нової агресії проти України

COVID в Україні: 7 856 нових і 287 летальних випадків у неділю 

Головні новини неділі і ночі: записи розмов бойовиків, світ про РФ

Усі новини...
Верховна Рада
Шевченко: Суд визнав протиправним протокол на 87 окрузі, справа за ЦВК
Штрафи за порушення самоізоляції, реструктурування кредитів: за що Рада голосуватиме на тижні
Порошенко тримає готівкою понад 1,8 млрд гривень: "через репресії"
Останні новини
13:00
BAFTA-2021: оголосили переможців кінопремії
12:58
Польський суд вирішив не продовжувати арешт ексглави Укравтодору
12:55
Голова НБУ: У нас немає непорозумінь з експертами місії МВФ
12:55
Рада буде захищатися від COVID довшим кварцуванням 
12:49
Зеленський підписав закон про закупівлю "пакунків малюка" через ProZorro
12:48
Окупанти вбили ще одного українського воїна в зоні ООС
12:47
Керівництво одного із обленерго вивело "в тінь" 80 млн грн – СБУ
12:24
Зеленський запросив переговори з Путіним, у Кремлі кажуть, що не чули
12:17
Ткаченко відреагував на демонтаж будинку Уткіна: це варварство
12:10
В Україні впровадять реабілітацію для пацієнтів після COVID-19
Усі новини...