Рада буде захищатися від COVID довшим кварцуванням 

Цього тижня у Верховній Раді збільшать перерви між засіданнями, щоб кварцувати парламентську залу, тобто проводити дезінфекцію ультрафіолетовим випромінюванням.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час погоджувальної ради парламенту

Деталі: Цього тижня парламент буде працювати у звичному режимі, а у вівторок також може відбутися два позачергових засідання.

При цьому планується збільшити перерву у засіданнях для проведення кварцування зали засідань, яка триватиме з 12.00 до 13.00. Також необхідно буде робити годинну перерву між черговим і позачерговими засіданнями.

Зазначимо, що на погоджувальній раді народні депутати переважно знімають захисні маски під час своїх виступів, хоча вважається, що під час говоріння ризик заразити інших коронавірусом у разі наявності хвороби вищий, ніж під час мовчання.

Довідка: Кварцування приміщення відоме тим, що під ультрафіолетовим випромінюванням гинуть шкідливі мікроорганізми, віруси й бактерії. Оскільки ультрафіолетове світло знищує віруси й бактерії, є припущення про його ефективність проти коронавірусу, однак офіційних рекомендацій застосовувати його в боротьбі з пандемією не було.

Ультрафіолет діє на поверхні предметів, повітря й воду, проте він небезпечний для людини: може призвести до тяжких опіків шкіри та хімічних опіків очей

Ультрафіолетове випромінювання викликає пошкодження нуклеїнової кислоти мікроорганізмів шляхом утворення ковалентних зв’язків між сусідніми основами в ДНК, що не дозволяє розархівувати ДНК для реплікації, і організм не може розмножуватися.

Джерелом бактерицидного ультрафіолетового випромінювання є ртутна газорозрядна лампа з колбою із кварцового скла.

Рік тому у Верховній Раді вже вдавалися до кварцування сесійної зали в перерві між засіданнями.