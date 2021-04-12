Рада будет защищаться от COVID более долгим кварцеванием

На этой неделе в Верховной Раде увеличат перерыва между заседаниями, чтобы кварцевать парламентский зал, то есть проводить дезинфекцию ультрафиолетовым излучением.

Источник: глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета парламента

Детали: На этой неделе парламент будет работать в обычном режиме, а во вторник также могут состояться два внеочередных заседания.

При этом планируется увеличить перерыв в заседаниях для проведения кварцевание зала заседаний, перерыв будет длиться с 12.00 до 13.00. Также необходимо будет делать часовой перерыв между очередным и внеочередным заседаниями.

Отметим, что на согласительном совете народные депутаты преимущественно снимают защитные маски во время своих выступлений, хотя считается, что во время говорения риск заразить других коронавирусом при наличии болезни выше, чем во время молчания.

Этому предшествовало: В Верховной Раде уже прибегали к кварцеванию сессионного зала в 30-минутные перерывы между заседаниями.

Справка: Кварцевание помещения известно тем, что под ультрафиолетовым излучением погибают вредные микроорганизмы, вирусы и бактерии. Поскольку ультрафиолетовый свет уничтожает вирусы и бактерии, есть предположение о его эффективности против коронавируса, однако официальных рекомендаций применять его для борьбы с пандемией не было.

Ультрафиолет действует на поверхности предметов, воздух и воду, однако он опасен для человека: может привести к тяжелым ожогам кожи и химическим ожогам глаз

Ультрафиолетовое излучение вызывает повреждение нуклеиновой кислоты микроорганизмов путем образования ковалентных связей между соседними основаниями в ДНК, что не позволяет разархивировать ДНК для репликации, и организм не может размножаться.

Источником бактерицидного ультрафиолетового излучения является ртутная газоразрядная лампа с колбой из кварцевого стекла.

Год назад в Верховной Раде уже прибегали к кварцевание сессионного зала в перерыве между заседаниями.