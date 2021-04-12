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Польський суд вирішив не продовжувати арешт ексглави Укравтодору

Понеділок, 12 квітня 2021, 12:58

Окружний суд у Варшаві не задовольнив клопотання прокурора про продовження тимчасового арешту ексочільника Укравтодору, колишнього міністра транспорту Польщі (у 2011-2013 роках) Славоміра Новака ще на три місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Клопотання про продовження запобіжного заходу Новака подав прокурор Ян Дрелевський з окружної прокуратури у Варшаві. Саме він веде розслідування щодо колишнього міністра та злочинної групи, яку, за даними прокуратури, він очолював. На його думку, подальша ізоляція підозрюваного необхідна не лише через суворе покарання до 15 років позбавлення волі, а й через побоювання процесуального шахрайства. Крім того, у справі необхідно заслухати додаткових свідків та розглянути докази, на які Новак міг спробувати вплинути, перебуваючи на волі.

Дрелевський хотів, щоб Новаку продовжили тримання під вартою до липня 2021 року. Якби суд визнав це клопотання виправданим, колишній міністр провів би під вартою цілий рік.

Суддя Агнешка Доманська з окружного суду у Варшаві не продовжила тримання під вартою колишнього міністра транспорту ще на три місяці. Суд застосував запобіжні заходи проти Новака, які не вимагають тримання під вартою. Окружна прокуратура у Варшаві оскаржить це рішення суду.

Нагадаємо, 21 липня минулого року  прокуратура Варшави висунула звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаУкравтодор
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