Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польский суд решил не продолжать арест экс-главы Укравтодора

Понедельник, 12 апреля 2021, 12:58

Окружной суд в Варшаве не удовлетворил ходатайство прокурора о продлении временного ареста бывшего директора Укравтодора, экс-министра транспорта Польши (в 2011-2013 годах) Славомира Новака еще на три месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Ходатайство о продлении меры пресечения Новаку подал прокурор Ян Дрелевский из окружной прокуратуры в Варшаве. Именно он ведет расследование в отношении бывшего министра и преступной группы, которую, по данным прокуратуры, он возглавлял. По его мнению, дальнейшая изоляция подозреваемого необходима не только из-за строгого наказания - до 15 лет лишения свободы, но и из-за опасений процессуального мошенничества. Кроме того, по делу необходимо заслушать дополнительных свидетелей и рассмотреть доказательства, на которые Новак мог попробовать повлиять, находясь на свободе.

Дрелевський хотел, чтобы Новаку продлили содержание под стражей до июля 2021 года. Если бы суд признал это ходатайство оправданным, бывший министр провел бы под стражей целый год.

Судья Агнешка Доманская из окружного суда в Варшаве не продлила содержание под стражей бывшего министра транспорта еще на три месяца. Суд применил меры против Новака, которые не требуют содержания под стражей. Окружная прокуратура в Варшаве обжалует это решение суда.

Напомним, 21 июля прошлого года прокуратура Варшавы предъявила обвинение Новаку в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве к выдаче медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаУкравтодор
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Польша
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
Более 60% поляков положительно оценивают отношения с Украиной
Последние новости
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
Все новости...
Реклама: