Польский суд решил не продолжать арест экс-главы Укравтодора

Окружной суд в Варшаве не удовлетворил ходатайство прокурора о продлении временного ареста бывшего директора Укравтодора, экс-министра транспорта Польши (в 2011-2013 годах) Славомира Новака еще на три месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Ходатайство о продлении меры пресечения Новаку подал прокурор Ян Дрелевский из окружной прокуратуры в Варшаве. Именно он ведет расследование в отношении бывшего министра и преступной группы, которую, по данным прокуратуры, он возглавлял. По его мнению, дальнейшая изоляция подозреваемого необходима не только из-за строгого наказания - до 15 лет лишения свободы, но и из-за опасений процессуального мошенничества. Кроме того, по делу необходимо заслушать дополнительных свидетелей и рассмотреть доказательства, на которые Новак мог попробовать повлиять, находясь на свободе.

Дрелевський хотел, чтобы Новаку продлили содержание под стражей до июля 2021 года. Если бы суд признал это ходатайство оправданным, бывший министр провел бы под стражей целый год.

Судья Агнешка Доманская из окружного суда в Варшаве не продлила содержание под стражей бывшего министра транспорта еще на три месяца. Суд применил меры против Новака, которые не требуют содержания под стражей. Окружная прокуратура в Варшаве обжалует это решение суда.

Напомним, 21 июля прошлого года прокуратура Варшавы предъявила обвинение Новаку в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве к выдаче медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.