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В Україну суне негода: прогнозують мокрий сніг

Понеділок, 12 квітня 2021, 13:18
В Україну суне негода: прогнозують мокрий сніг

Цього тижня в Україні прогнозують похолодання, на західній частині України на тижні прийде мокрий сніг.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "До західної частини України суне серйозне похолодання. Є висока ймовірність мокрого снігу".

Деталі: За словами синоптика, у вівторок практично повсюди прогнозують тепло - вдень +12+18 градусів, на узбережжі морів +9+12 градусів.

На Одещині прогнозують дощі.

13-го квітня дощі ймовірні на Півночі, в Центрі та на Півдні країни.

 

Діденко зазначає, що ввечері 14 квітня із заходу Європи до західних областей почне підповзати мокрий сніг.

У Києві у вівторок буде хмарно, а температура повітря коливатиметься в межах +12+14 градусів.

 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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