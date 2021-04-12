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Украину ожидает непогода: прогнозируют мокрый снег

Понедельник, 12 апреля 2021, 13:18

На этой неделе в Украине прогнозируют похолодание, на западной части Украины на неделе придет мокрый снег.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "К западной части Украины надвигается серьезное похолодание. Есть высокая вероятность мокрого снега".

Детали: По словам синоптика, во вторник практически повсеместно прогнозируют тепло - днем ​​+12+18 градусов, на побережье морей +9+12 градусов.

В Одесской области прогнозируют дожди.

13-го апреля дожди вероятные на Севере, в Центре и на Юге страны.

 

Диденко отмечает, что вечером 14 апреля с запада Европы в западные области начнет подползать мокрый снег.

В Киеве во вторник облачно, а температура воздуха будет колебаться в пределах +12+14 градусов.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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