Украину ожидает непогода: прогнозируют мокрый снег
Понедельник, 12 апреля 2021, 13:18
На этой неделе в Украине прогнозируют похолодание, на западной части Украины на неделе придет мокрый снег.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
Прямая речь: "К западной части Украины надвигается серьезное похолодание. Есть высокая вероятность мокрого снега".
Детали: По словам синоптика, во вторник практически повсеместно прогнозируют тепло - днем +12+18 градусов, на побережье морей +9+12 градусов.
В Одесской области прогнозируют дожди.
13-го апреля дожди вероятные на Севере, в Центре и на Юге страны.
Диденко отмечает, что вечером 14 апреля с запада Европы в западные области начнет подползать мокрый снег.
В Киеве во вторник облачно, а температура воздуха будет колебаться в пределах +12+14 градусов.
Украинская правда