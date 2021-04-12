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Амфетамін за біткоїни: силовики накрили потужну нарколабораторію в Дніпрі

Понеділок, 12 квітня 2021, 14:37

На базі промислового підприємства у Дніпрі викрили потужну нарколабораторію, з якої вилучено рекордну партію амфетаміну.

Джерело: Київська міська прокуратураНацполіція

Деталі: Спецоперація проводилася у 4 регіонах України, зокрема у місті Києві, а також на території Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Затримали 8 учасників міжрегіональної злочинної групи, які займалися промисловим виробництвом та масовим збутом психотропної речовини амфетамін у особливо великих розмірах.

За даними слідства, учасники злочинної групи на базі промислового підприємства у місті Дніпро організували лабораторію з виробництва амфетаміну, а також займалися його масовим збутом через Telegram-канал та інтернет-магазин "KLANAMFA" по всій території України.

 

За оперативними даними, щомісяця злочинна група виготовляла та збувала від 250 до 300 кг амфетаміну. Оплата за "товар" здійснювалась за допомогою криптовалюти, яка в подальшому обготівковувалась.

У ході обшуків, проведених 12 квітня за місцями проживання фігурантів, в їхніх автомобілях, а також в приміщенні нарколабораторії правоохоронці вилучили рекордну партію амфетаміну загальною вагою близько 120 кг, понад 1 тонну прекурсорів, промислове обладнання, предмети, схожі на бойову зброю та боєприпаси.

 

Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи про кількість збутих наркотиків та розрахунки у біткоїнах.

Одночасно припинили діяльність інтернет-магазину з продажу наркотиків.

За попередніми підрахунками, щомісячний обіг грошових коштів від продажу психотропних речовин може становити від 100 до 120 мільйонів гривень.

 

Вісьмом затриманим готується повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, організував наркобізнес чоловік, який є підсудним за бандитизм.  

Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Українська правда
Теми: наркотикиДніпропрокуратура


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