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Амфетамин за биткоины: силовики накрыли мощную нарколабораторию в Днепре

Понедельник, 12 апреля 2021, 14:37

На базе промышленного предприятия в Днепре разоблачили мощную нарколабораторию, изъята рекордная партия амфетамина.

Источник: Киевская городская прокуратураНацполиция

Детали: Спецоперация проводилась в 4 регионах Украины, в частности в Киеве, а также на территории Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Задержаны 8 участников межрегиональной преступной группы, которые занимались промышленным производством и массовым сбытом психотропного вещества амфетамин в особо крупных размерах.

По данным следствия, участники преступной группы на базе промышленного предприятия в городе Днепр организовали лабораторию по производству амфетамина, а также занимались его массовым сбытом через Telegram канал и интернет-магазин "KLANAMFA" по всей территории Украины.

 

По оперативным данным, ежемесячно преступная группа производила и сбывала от 250 до 300 кг амфетамина. Оплата за "товар" осуществлялась с помощью криптовалюты, которая в дальнейшем обналичивалась.

В ходе обысков, проведенных 12 апреля по месту жительства фигурантов, в их автомобилях, а также в помещении нарколаборатории правоохранители изъяли рекордную партию амфетамина общим весом около 120 кг, свыше 1 тонны прекурсоров, промышленное оборудование, предметы, похожие на боевое оружие и боеприпасы.

 

Также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи о количестве сбытых наркотиков и расчеты в биткоинах.

Одновременно прекратили деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков.

По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денежных средств от продажи психотропных веществ может составлять от 100 до 120 миллиона гривен.

Восьми задержанным готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, организовал наркобизнес человек, который является подсудимым за бандитизм.

 

Санкция статьи предусматривает от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: наркотикиДнепрпрокуратура


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