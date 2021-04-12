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НАЗК взялося перевіряти декларації Зеленського, Шмигаля і 15 міністрів

Понеділок, 12 квітня 2021, 15:19
НАЗК взялося перевіряти декларації Зеленського, Шмигаля і 15 міністрів

Національне агентство із запобігання корупції розпочало повну перевірку ще 98 декларацій публічних службовців і станом на 12 квітня в повній перевірці уже 375 декларацій посадовців.

Джерело: повідомлення НАЗК

Деталі: Зокрема відомство перевірить за порядком черговості декларації президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, 15 міністрів та 4 суддів КСУ.

В НАЗК вказують, що повна перевірка декларацій відбувається за порядком, зареєстрованим у Міністерстві юстиції.

При цьому, перевіряються всі особи, які обіймали такі посади у 2020 році, якщо до НАЗК подана заява від громадян або ЗМІ про можливі недостовірні відомості в декларації посадовця.

На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. До кінця року НАЗК планує здійснити повну перевірку понад 1000 декларацій посадовців.

Подача декларацій за 2020 рік закінчилася 1 квітня.

Загалом посадовці подали майже 792 тисячі декларацій. У НАЗК вказують, що усі вони  будуть перевірені автоматично завдяки системі логічного та арифметичного контролю (ЛАК). Комп’ютер визначить, які декларації містять найбільші ризики, після чого працівники НАЗК розпочнуть повну перевірку цих декларацій.

Передісторія:

  • Прем'єр Денис Шмигаль у 2020 році отримав 540 тисяч зарплати на посаді голови уряду та 34 тисячі зарплати на посаді голови Івано-Франківської ОДА.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийШмигаль декларації
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