Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАПК взялось проверять декларации Зеленского, Шмыгаля и 15 министров

Понедельник, 12 апреля 2021, 15:19

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку еще 98 деклараций публичных служащих и по состоянию на 12 апреля в полной проверке находится уже 375 деклараций чиновников.

Источник: сообщение НАПК

Детали: В частности ведомство проверит по порядку очередности декларации президента Владимира Зеленского, премьер-министр Дениса Шмыгаля, 15 министров и 4 судей КСУ.

В НАПК указывают, что полная проверка деклараций происходит в порядке, зарегистрированном в Министерстве юстиции.

При этом, проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2020 году, если в НАПК подано заявление от граждан или СМИ о возможных недостоверных сведениях в декларации должностного лица.

На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. К концу года НАПК планирует осуществить полную проверку более 1000 деклараций чиновников.

Подача деклараций 2020 года закончилась 1 апреля.

В общем чиновники подали почти 792 тысяч деклараций. В НАПК указывают, что все они будут проверены автоматически благодаря системе логического и арифметического контроля (ЛАК). Компьютер определит, какие декларации содержат наибольшие риски, после чего работники НАПК начнут полную проверку этих деклараций.

Предыстория:

  • Премьер Денис Шмыгаль в 2020 году получил 540 тысяч зарплаты на посту главы правительства и 34 тысячи зарплаты в должности председателя Ивано-Франковской ОГА.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийШмыгальдекларации


powered by lun.ua
Главное сегодня

Напряженность на Донбассе: ЕС поддержал Украину и обратился к России

Украинская разведка отрицает причастность к похищению Чауса: Провокация РФ

В "Слуге народа" отреагировали на Шевченко: результаты выборов на 87 округе никто не отменял

Тупицкого не пустили на заседание КС, которое он сам созвал

Оккупанты убили еще одного украинского воина в зоне ООС

Зеленский запросил переговоры с Путиным, в Кремле говорят, что ничего не слышали

Все новости...
Зеленский
Защита от коллекторов: Зеленский подписал закон
Зеленский подписал закон о закупке "пакетов малыша" через ProZorro
Зеленский запросил переговоры с Путиным, в Кремле говорят, что ничего не слышали
Последние новости
15:28
Состояние основателей Google превысило 100 миллиардов долларов
15:27
Госсекретарь США прибудет в Брюссель в день проведения комиссии Украина-НАТО
15:25
Уровень антител после бессимптомного COVID-19 у мужчин в три раза выше, чем у женщин
15:20
Техгиганты и авторынок: Huawei инвестирует миллиард долларов в электрокары
15:19
НАПК взялось проверять декларации Зеленского, Шмыгаля и 15 министров
14:37
фотоАмфетамин за биткоины: силовики накрыли мощную нарколабораторию в Днепре
14:20
Цены на газ в Европе растут из-за рекордно низких запасов в "подземках"
14:18
Напряженность на Донбассе: ЕС поддержал Украину и обратился к России
14:12
Украинская разведка отрицает причастность к похищению Чауса: Провокация РФ
13:59
Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии РФ
Все новости...