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НАПК взялось проверять декларации Зеленского, Шмыгаля и 15 министров

Понедельник, 12 апреля 2021, 15:19
НАПК взялось проверять декларации Зеленского, Шмыгаля и 15 министров

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку еще 98 деклараций публичных служащих и по состоянию на 12 апреля в полной проверке находится уже 375 деклараций чиновников.

Источник: сообщение НАПК

Детали: В частности ведомство проверит по порядку очередности декларации президента Владимира Зеленского, премьер-министр Дениса Шмыгаля, 15 министров и 4 судей КСУ.

В НАПК указывают, что полная проверка деклараций происходит в порядке, зарегистрированном в Министерстве юстиции.

При этом, проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2020 году, если в НАПК подано заявление от граждан или СМИ о возможных недостоверных сведениях в декларации должностного лица.

На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. К концу года НАПК планирует осуществить полную проверку более 1000 деклараций чиновников.

Подача деклараций 2020 года закончилась 1 апреля.

В общем чиновники подали почти 792 тысяч деклараций. В НАПК указывают, что все они будут проверены автоматически благодаря системе логического и арифметического контроля (ЛАК). Компьютер определит, какие декларации содержат наибольшие риски, после чего работники НАПК начнут полную проверку этих деклараций.

Предыстория:

  • Премьер Денис Шмыгаль в 2020 году получил 540 тысяч зарплаты на посту главы правительства и 34 тысячи зарплаты в должности председателя Ивано-Франковской ОГА.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийШмыгальдекларации
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