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"Руки геть від України": найбільша фракція Європарламенту попередила Путіна про наслідки

Понеділок, 12 квітня 2021, 18:20
Руки геть від України: найбільша фракція Європарламенту попередила Путіна про наслідки

Фракція "Європейської народної партії" у Європарламенті заявила, що країнам ЄС потрібно бути готовими застосувати нові санкції щодо РФ у разі загострення агресії проти України.

Про це йдеться у короткій заяві, оприлюдненій у Twitter групи, пише "Європравда".

"Ми маємо сказати це голосно й чітко: пане Путін, руки геть від України. Будь-яке застосування сили буде мати наслідки. Країни-члени мають бути готовими застосувати нові пакети санкцій, щоб зупинити Москву", - йдеться у ній. 

Нагадаємо, раніше речник Європейської служби зовнішніх справ заявив, що ЄС  підтримує кроки України на тлі напруженості на Донбасі та біля українських кордонів і закликає Росію утриматись від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації. 

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з "ціною та наслідками" у разі посилення агресії проти України.

"Українська правда" у Threads

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