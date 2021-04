"Руки прочь от Украины": крупнейшая фракция Европарламента предупредила Путина о последствиях

Фракция "Европейской народной партии" в Европарламенте заявила, что странам ЕС нужно быть готовыми применить новые санкции в отношении РФ в случае обострения агрессии против Украины.

Об этом говорится в кратком заявлении, обнародованном в Twitter группы, пишет "Европравда".

"Мы должны сказать это громко и четко: господин Путин, руки прочь от Украины. Любое применение силы будет иметь последствия. Страны-члены должны быть готовы применить новые пакеты санкций, чтобы остановить Москву", - говорится в нем.

We have to say it loud and clear: hands off #Ukraine Mr Putin.



Any use of force will have consequences. Member States have to be ready to impose new sets of sanctions to stop Moscow. pic.twitter.com/ujRkJeGM2q