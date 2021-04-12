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Норвегія закликала Кремль припинити нарощування сил на кордонах з Україною

Понеділок, 12 квітня 2021, 18:58

Норвегія висловила стурбованість загостренням ситуації на Донбасі та закликала Росію припинити нарощування сил на кордонах з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Норвегії.

"Норвегія серйозно стурбована швидким погіршенням безпекової ситуації в Україні та довкола України. Норвегія закликає Росію знизити напругу, негайно змінивши у пересування сил, та скориставшись своїм впливом на збройні формування, які вона підтримує, для дотримання режиму тиші на сході України", - заявила міністр закордонних справ Іне Еріксен Сорейде.

МЗС Норвегії зазначає, що останніми тижнями Кремль збільшує напругу, здійснюючи масштабні пересування військ, що супроводжується різким зростанням кількості порушень режиму тиші з боку озброєних формувань на сході України, яких РФ підтримує зброєю, обладнанням та персоналом.

МЗС Норвегії також наголошує, що окупація Криму Росією та його мілітаризація, включно з останніми пересуваннями військ, є порушеннями суверенітету й територіальної цілісності України згідно з міжнародним правом.

У заяві підкреслюють, що масштабне пересування російських військ поруч з українським кордоном є свідомим загостренням напруги, що суперечить зобов’язанням Росії як країни-учасниці ОБСЄ. МЗС Норвегії зауважує, що РФ не захотіла взяти участі в зустрічі у рамках Віденського документу ОБСЄ.

"На жаль, прогрес, якого було досягнуто шляхом посилення режиму тиші на сході України, починаючи з 27 липня 2020 року, скасовується останніми діями РФ та збройних формувань, які вона підтримує. Ми закликаємо Росію повернутися за стіл переговорів і з доброю волею шукати мирного врегулювання, починаючи з відновлення дотримання режиму тиші", - зазначила Іне Еріксен Сорейде.

Теми: НорвегіяРосія


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