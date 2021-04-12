Норвегия призвала Кремль прекратить наращивание сил на границах с Украиной

Норвегия выразила обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе и призвала Россию прекратить наращивание сил на границах с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел Норвегии.

"Норвегия серьезно обеспокоена стремительным ухудшением ситуации в Украине и вокруг Украины. Норвегия призывает Россию снизить напряжение, немедленно изменив передвижение сил и воспользовавшись своим влиянием на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для соблюдения режима тишины на востоке Украины", - заявила министр иностранных дел Ине Эриксен Сорейде.

МИД Норвегии отмечает, что в последние недели Кремль увеличивает напряжение, осуществляя масштабные передвижения войск, что сопровождается резким ростом количества нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований на востоке Украины, которых РФ поддерживает оружием, оборудованием и персоналом.

МИД Норвегии также отмечает, что оккупация Крыма Россией и его милитаризация, включая последние передвижения войск, являются нарушениями суверенитета и территориальной целостности Украины согласно международному праву.

В заявлении подчеркивают, что масштабное передвижение российских войск рядом с украинской границей является сознательным обострением напряжения, что противоречит обязательствам России как страны-участницы ОБСЕ. МИД Норвегии отмечает, что РФ не захотела принять участие во встрече в рамках Венского документа ОБСЕ 10 апреля.

"К сожалению, в прогрессе, достигнутом путем усиления режима тишины на востоке Украины, начиная с 27 июля 2020 года, начался откат в связи с последними действиями РФ и вооруженных формирований, которые она поддерживает. Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и с доброй волей искать мирный способ урегулирования, начиная с восстановления режима тишины", - отметила Ине Эриксен Сорейде.

Напомним, ранее спикер Европейской службы внешних действий заявил, что ЕС поддерживает шаги Украины на фоне напряженности на Донбассе и у украинских границ и призывает Россию воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия столкнется с "ценой и последствиями" в случае усиления агрессии против Украины.