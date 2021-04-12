На кордоні з Білоруссю до кінця року запроваджують додаткові обмеження
З метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням та захисту національної безпеки на державному кордоні України в межах Рівненської області запроваджені додаткові тимчасові режимні обмеження.
Джерело: Північний кордон Держприкордонслужби
Дослівно: "З метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням та захисту національної безпеки на державному кордоні України в межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської об’єднаних територіальних громад Сарненського та Вараського районів Рівненської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.
Введені обмеження погоджені з головою Рівненської ОДА, обласним управлінням СБУ та ГУ Національної поліції та діятимуть відсьогодні до 31 грудня 2021 року".
Деталі: Зокрема вводяться обмеження щодо заборони:
- будь-які роботи, окрім господарських, з22:00 до 06:00 у смузі від прикордонних знаків у глибину прикордонної смуги на відстань до 100 метрів;
- рух по дорогах, яких немає у держреєстрі та які ведуть до лінії державного кордону, з 22:00 до 06:00;
- стоянка транспортних засобів і техніки на узбіччях доріг між лінією державного кордону та пунктами пропуску (винятки – поломка або очікування перетину кордону);
- польоти легкомоторних літаків, квадрокоптерів та безпілотників без завчасного повідомлення за 24 години;
- перевезення людей у автівках та потягах в прикордонний район (або вивезення з нього) людей без документів;
- вихід суден в озера та водойми прикордонних районів без попереднього інформування за 1 годину;
- проведення водолазних робіт без завчасного попередження за 24 години;
- зупинка поїздів (окрім пасажирських) при в'їзді на митну територію України до станції "Сарни" та в зворотному напрямку (окрім вимушених зупинок).