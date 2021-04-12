На кордоні з Білоруссю до кінця року запроваджують додаткові обмеження

З метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням та захисту національної безпеки на державному кордоні України в межах Рівненської області запроваджені додаткові тимчасові режимні обмеження.

Джерело: Північний кордон Держприкордонслужби

Дослівно: "З метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням та захисту національної безпеки на державному кордоні України в межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської об’єднаних територіальних громад Сарненського та Вараського районів Рівненської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.

Введені обмеження погоджені з головою Рівненської ОДА, обласним управлінням СБУ та ГУ Національної поліції та діятимуть відсьогодні до 31 грудня 2021 року".

Деталі: Зокрема вводяться обмеження щодо заборони: