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На кордоні з Білоруссю до кінця року запроваджують додаткові обмеження

Понеділок, 12 квітня 2021, 19:17
На кордоні з Білоруссю до кінця року запроваджують додаткові обмеження

З метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням та захисту національної безпеки на державному кордоні України в межах Рівненської області запроваджені додаткові тимчасові режимні обмеження.

Джерело: Північний кордон Держприкордонслужби

Дослівно: "З метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням та захисту національної безпеки на державному кордоні України в межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської об’єднаних територіальних громад Сарненського та Вараського районів Рівненської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.

Введені обмеження погоджені з головою Рівненської ОДА, обласним управлінням СБУ та ГУ Національної поліції та діятимуть відсьогодні до 31 грудня 2021 року".

Деталі: Зокрема вводяться обмеження щодо заборони:

  • будь-які роботи, окрім господарських, з22:00 до 06:00 у смузі від прикордонних знаків у глибину прикордонної смуги на відстань до 100 метрів;
  • рух по дорогах, яких немає у держреєстрі та які ведуть до лінії державного кордону, з 22:00 до 06:00;
  • стоянка транспортних засобів і техніки на узбіччях доріг між лінією державного кордону та пунктами пропуску (винятки – поломка або очікування перетину кордону);
  • польоти легкомоторних літаків, квадрокоптерів та безпілотників без завчасного повідомлення за 24 години;
  • перевезення людей у автівках та потягах в прикордонний район (або вивезення з нього) людей без документів;
  • вихід суден в озера та водойми прикордонних районів без попереднього інформування за 1 годину;
  • проведення водолазних робіт без завчасного попередження за 24 години;
  • зупинка поїздів (окрім пасажирських) при в'їзді на митну територію України до станції "Сарни" та в зворотному напрямку (окрім вимушених зупинок).

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаРівненська областьБілорусь
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