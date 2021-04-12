На границе с Беларусью до конца года вводят дополнительные ограничения

С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждение правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Ровенской области введены дополнительные временные режимные ограничения.

Источник: Северная граница Госпогранслужбы

Дословно: "С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждение правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцкой, Локницкой и Зареченской объединенных территориальных общин Сарненского и Вараского районов Ровенской области введены дополнительные временные режимные ограничения.

Введенные ограничения согласованы с председателем Ровенской ОГА, областным управлением СБУ и ГУ Национальной полиции и будут действовать с сегодняшнего дня до 31 декабря 2021 года".

Детали: В частности, вводятся ограничения относительно запрета: