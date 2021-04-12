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На границе с Беларусью до конца года вводят дополнительные ограничения

Понедельник, 12 апреля 2021, 19:17
На границе с Беларусью до конца года вводят дополнительные ограничения

С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждение правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Ровенской области введены дополнительные временные режимные ограничения.

Источник: Северная граница Госпогранслужбы

Дословно: "С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждение правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцкой, Локницкой и Зареченской объединенных территориальных общин Сарненского и Вараского районов Ровенской области введены дополнительные временные режимные ограничения.

Введенные ограничения согласованы с председателем Ровенской ОГА, областным управлением СБУ и ГУ Национальной полиции и будут действовать с сегодняшнего дня до 31 декабря 2021 года".

Детали: В частности, вводятся ограничения относительно запрета:

  • любые работы, кроме хозяйственных, с 22:00 до 06:00 в полосе от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров;
  • движение по дорогам, которых нет в госреестре и ведущих к линии государственной границы, с 22:00 до 06:00;
  • стоянка транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктов пропуска (исключения - поломка или ожидания пересечения границы)
  • полеты легкомоторных самолетов, квадрокоптер и беспилотников без заблаговременного уведомления за 24 часа;
  • перевозка людей в автомобилях и поездах в пограничный район (или вывоз из него) людей без документов;
  • выход судов в озера и водоемы приграничных районов без предварительного информирования 1:00;
  • проведение водолазных работ без предварительного уведомления за 24 часа;
  • остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины до станции "Сарны" и в обратном направлении (кроме вынужденных остановок).

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаРовенская областьБеларусь
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