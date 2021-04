Росія всупереч зобов'язанням не братиме участі у зустрічі ОБСЄ по Україні

Росія не братиме участі у засідання Постійної ради ОБСЄ щодо нарощування військових сил біля кордонів України, хоча зобов'язана це робити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Постійна рада ОБСЄ обговорить посилену військову присутність Росії біля кордонів України в середу вранці. Росія не братиме участі у зустрічі, що суперечить Віденському документу, який стверджує, що має сумлінно співпрацювати з таких питань", - написав Джозвяк.

