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Росія всупереч зобов'язанням не братиме участі у зустрічі ОБСЄ по Україні

Понеділок, 12 квітня 2021, 19:33

Росія не братиме участі у засідання Постійної ради ОБСЄ щодо нарощування військових сил біля кордонів України, хоча зобов'язана це робити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Постійна рада ОБСЄ обговорить посилену військову присутність Росії біля кордонів України в середу вранці. Росія не братиме участі у зустрічі, що суперечить Віденському документу, який стверджує, що має сумлінно співпрацювати з таких питань", - написав Джозвяк.

У понеділок постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюк повідомив, що Україна ініціювала спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ через скупчення Росією військ біля своїх кордонів.

Водночас у Twitter американської місії в ОБСЄ вказується, що протягом 48 годин у Росії буде ще одна можливість пояснити свої дії на спеціальному засіданні ОБСЄ, про яке запросила України.

"Російська Федерація відмовилася повідомляти про свої військові переміщення або забезпечувати прозорість відповідно до Віденського документа. Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань та пояснювати свої дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через загострення ситуації на Донбасі та нарощування сил Росією на кордоні.



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