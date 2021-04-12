Росія всупереч зобов'язанням не братиме участі у зустрічі ОБСЄ по Україні
Росія не братиме участі у засідання Постійної ради ОБСЄ щодо нарощування військових сил біля кордонів України, хоча зобов'язана це робити.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Постійна рада ОБСЄ обговорить посилену військову присутність Росії біля кордонів України в середу вранці. Росія не братиме участі у зустрічі, що суперечить Віденському документу, який стверджує, що має сумлінно співпрацювати з таких питань", - написав Джозвяк.
The OSCE permanent Council will discuss the increased military presence by #Russia near the borders of #Ukraine on Wed morning. Russia will not attend the meeting, which is in contradiction to the Vienna doc which states that they should cooperate in good faith on such issues— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 12, 2021
У понеділок постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюк повідомив, що Україна ініціювала спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ через скупчення Росією військ біля своїх кордонів.
Водночас у Twitter американської місії в ОБСЄ вказується, що протягом 48 годин у Росії буде ще одна можливість пояснити свої дії на спеціальному засіданні ОБСЄ, про яке запросила України.
Within 48 hours Russia will have another chance to explain its actions at a special @OSCE FSC-PC meeting requested by 🇺🇦. 🇷🇺 refused to notify its military movements or provide transparency under the #ViennaDocument. We urge 🇷🇺 to adhere to its commitments & explain its actions. pic.twitter.com/oYAxnUowoB— U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 12, 2021
"Російська Федерація відмовилася повідомляти про свої військові переміщення або забезпечувати прозорість відповідно до Віденського документа. Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань та пояснювати свої дії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через загострення ситуації на Донбасі та нарощування сил Росією на кордоні.