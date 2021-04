Россия вопреки обязательствам не будет участвовать во встрече ОБСЕ по Украине

Россия не будет участвовать в заседании Постоянного совета ОБСЕ относительно наращивания военных сил у границ Украины, хотя обязана это делать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Постоянный совет ОБСЕ обсудит усиленное военное присутствие России у границ Украины в среду утром. Россия не будет участвовать во встрече, что противоречит Венскому документу, утверждающему, что она должна добросовестно сотрудничать по таким вопросам", - написал Джозвяк.

The OSCE permanent Council will discuss the increased military presence by #Russia near the borders of #Ukraine on Wed morning. Russia will not attend the meeting, which is in contradiction to the Vienna doc which states that they should cooperate in good faith on such issues