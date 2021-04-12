Россия вопреки обязательствам не будет участвовать во встрече ОБСЕ по Украине
Россия не будет участвовать в заседании Постоянного совета ОБСЕ относительно наращивания военных сил у границ Украины, хотя обязана это делать.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Постоянный совет ОБСЕ обсудит усиленное военное присутствие России у границ Украины в среду утром. Россия не будет участвовать во встрече, что противоречит Венскому документу, утверждающему, что она должна добросовестно сотрудничать по таким вопросам", - написал Джозвяк.
The OSCE permanent Council will discuss the increased military presence by #Russia near the borders of #Ukraine on Wed morning. Russia will not attend the meeting, which is in contradiction to the Vienna doc which states that they should cooperate in good faith on such issues— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 12, 2021
В понедельник постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюк сообщил, что Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ из-за скопления Россией войск у своих границ.
В то же время в Twitter американской миссии в ОБСЕ указывается, что в течение 48 часов у России будет еще одна возможность объяснить свои действия на специальном заседании ОБСЕ, о котором запросила Украина.
Within 48 hours Russia will have another chance to explain its actions at a special @OSCE FSC-PC meeting requested by 🇺🇦. 🇷🇺 refused to notify its military movements or provide transparency under the #ViennaDocument. We urge 🇷🇺 to adhere to its commitments & explain its actions. pic.twitter.com/oYAxnUowoB— U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 12, 2021
"Российская Федерация отказалась сообщать о своих военных перемещениях или обеспечивать прозрачность соответствии с Венским документом. Мы призываем Российскую Федерацию придерживаться своих обязательств и объяснять свои действия", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе и наращивания Россией сил на границе.