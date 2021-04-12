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Генсек НАТО і держсекретар США поговорили про війська РФ на кордонах з Україною

Понеділок, 12 квітня 2021, 21:53

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили ситуацію на кордонах України.

Як пише "Європейська правда", про це Ентоні Блінкен повідомив у своєму Twitter.

"Ми погодилися з приводу того, що Росія має припинити небезпечне нарощування військових сил біля кордонів з Україною та триваючу агресію", - зазначив він.

За його словами, обговорювали також процес мирного врегулювання в Афганістані. 

Як вже повідомлялося, держсекретар Ентоні Блінкен відвідає з візитом Брюссель 13-15 квітня і прибуде якраз у день проведення позачергового засідання Комісії Україна-НАТО.

Нагадаємо, Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через загострення ситуації на Донбасі та нарощування сил Росією на кордоні.

У неділю в інтерв’ю NBC News Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з "ціною та наслідками" у разі посилення агресії проти України.



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