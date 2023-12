Генсек НАТО и госсекретарь США обсудили ситуацию с войсками РФ на границах с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию с российскими войсками на границах Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом Энтони Блинкен сообщил в своем Twitter.

"Мы согласились по поводу того, что Россия должна прекратить опасное наращивание военных сил у границ с Украиной и продолжающуюся агрессию", - отметил он.

Good to speak with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today, whom I look forward to seeing soon. We agreed Russia must end its dangerous military buildup and ongoing aggression along Ukraine’s borders. We also discussed prospects for advancing peace in Afghanistan.