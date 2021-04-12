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В Україну повертається похолодання, до кінця тижня дощі

Понеділок, 12 квітня 2021, 22:22
В Україну повертається похолодання, до кінця тижня дощі

В Україні 13 квітня прогнозують мінливу хмарність. Вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході країни невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, у західних та східних областях місцями 18-20°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У Карпатах протягом 13 квітня 3-8° тепла. Зазначається також, що у високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)

14-15 квітня у західних областях хмарно, дощ та мокрий сніг. 14 квітня в Карпатському регіоні місцями значні опади. Температура вночі та вдень 14 квітня 4-9°, 15 квітня 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 14 квітня від 3° тепла до 2° морозу, 15 квітня 0-5° морозу.

На решті території країни хмарно з проясненнями, 14 квітня без істотних опадів, лише у Житомирській, Вінницькій, Одеській, вдень і у східних областях невеликі, 15 квітня, крім сходу, помірні дощі, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, у східних областях до 19°, 15 квітня у більшості південних та центральних областей 8-13°.

16-17 квітня пройдуть короткочасні дощі, грози, в Карпатах і місцями на Прикарпатті дощ з мокрим снігом. Температура вночі 3-9°, в західних областях 1-6° тепла; вдень 9-15°, 16 квітня у східних областях 13-19°.

У Києві та області 13 квітня теж очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°. 14-15 квітня буде хмарно з проясненнями. 14 квітня без істотних опадів, 15 квітня вночі невеликий, вдень помірний дощ. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°. 16- 17 квітня вночі очікуються невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°.

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Теми: погода
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