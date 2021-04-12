Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину возвращается похолодание, до конца недели дожди

Понедельник, 12 апреля 2021, 22:22
В Украину возвращается похолодание, до конца недели дожди

В Украине 13 апреля прогнозируют переменную облачность. Ночью в юго-восточной части, днем ​​на крайнем западе страны небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​11-16°, в западных и восточных областях местами 18-20°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В Карпатах в течение 13 апреля 3-8° тепла. Отмечается также, что в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

14-15 апреля в западных областях облачно, дождь и мокрый снег. 14 апреля в Карпатском регионе местами значительные осадки. Температура ночью и днем 14 апреля 4-9°, 15 апреля 1-6° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем ​​14 апреля от 3° тепла до 2° мороза, 15 апреля 0-5° мороза.

На остальной территории страны облачно с прояснениями, 14 апреля без существенных осадков, только в Житомирской, Винницкой, Одесской, днем ​​и в восточных областях небольшие, 15 апреля, кроме востока, умеренные дожди, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 4-9° тепла, днем ​​11-16°, в восточных областях до 19°, 15 апреля в большинстве южных и центральных областей 8-13°.

16-17 апреля пройдут кратковременные дожди, грозы, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье дождь с мокрым снегом. Температура ночью 3-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 9-15°, 16 апреля в восточных областях 13-19°.

В Киеве и области 13 апреля тоже ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 3-8°, днем​​11-16°. 14-15 апреля будет облачно с прояснениями. 14 апреля без осадков, 15 апреля ночью небольшой, днем ​​умеренный дождь. Температура ночью 4-9°, днем​​11-16°. 16- 17 апреля ночью ожидаются небольшие, днем ​​умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 3-8°, днем​​10-15°.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
Все новости...
Реклама: