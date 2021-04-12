В Украину возвращается похолодание, до конца недели дожди

В Украине 13 апреля прогнозируют переменную облачность. Ночью в юго-восточной части, днем ​​на крайнем западе страны небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​11-16°, в западных и восточных областях местами 18-20°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В Карпатах в течение 13 апреля 3-8° тепла. Отмечается также, что в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

14-15 апреля в западных областях облачно, дождь и мокрый снег. 14 апреля в Карпатском регионе местами значительные осадки. Температура ночью и днем 14 апреля 4-9°, 15 апреля 1-6° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем ​​14 апреля от 3° тепла до 2° мороза, 15 апреля 0-5° мороза.

На остальной территории страны облачно с прояснениями, 14 апреля без существенных осадков, только в Житомирской, Винницкой, Одесской, днем ​​и в восточных областях небольшие, 15 апреля, кроме востока, умеренные дожди, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 4-9° тепла, днем ​​11-16°, в восточных областях до 19°, 15 апреля в большинстве южных и центральных областей 8-13°.

16-17 апреля пройдут кратковременные дожди, грозы, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье дождь с мокрым снегом. Температура ночью 3-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 9-15°, 16 апреля в восточных областях 13-19°.

В Киеве и области 13 апреля тоже ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 3-8°, днем​​11-16°. 14-15 апреля будет облачно с прояснениями. 14 апреля без осадков, 15 апреля ночью небольшой, днем ​​умеренный дождь. Температура ночью 4-9°, днем​​11-16°. 16- 17 апреля ночью ожидаются небольшие, днем ​​умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 3-8°, днем​​10-15°.