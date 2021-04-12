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У Німеччині блок ХДС/ХСС не домовився про єдиного кандидата на посаду канцлера

Понеділок, 12 квітня 2021, 22:47

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер не відмовився від претензій на посаду єдиного кандидата від блоку ХДС/ХСС на виборах і пропонує провести голосування серед членів партій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У понеділок президія Християнсько-демократичного союзу підтримала кандидатуру свого лідера Арміна Лашета. Після цього президія Християнсько-соціального союзу проголосувала за кандидатуру Зьодера.

Тепер продовжаться переговори між обома партіями, у яких в парламенті єдина фракція.

Зьодер вважає, що рішення може бути прийнято цього тижня. Він згадав про опитування, в яких у нього велика перевага над Лашетом. "Ви не можете відокремитися від більшості населення. Люди грають центральну роль", - сказав він.

Він також заявив, що важливо прислухатися до думки парламентських груп. "Але я думаю, що часу дуже мало, щоб провести опитування учасників", - зазначив він, додавши, що в понеділок увечері проведе телефонну розмову з Лашетом.

Згідно з інформацією BILD, рішення щодо єдиної кандидатури може прийняти спеціальний комітет, до якого можуть увійти по п'ять представників ХДС і ХСС. Однак, ця пропозиція викликала невдоволення в партії Ангели Меркель і поки неясно, як він буде сформований.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже давно заявила, що більше не намагатиметься переобратися на посаду. 

Нагадаємо, федеральні вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року. 

Читайте також: Провал партії Меркель: що показала "генеральна репетиція" виборів до Бундестагу



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