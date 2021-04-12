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В Германии блок ХДС/ХСС не договорился о едином кандидате на пост канцлера

Понедельник, 12 апреля 2021, 22:47

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер не отказался от претензий на пост единого кандидата от блока ХДС/ХСС на выборах и предлагает провести голосование среди членов партий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В понедельник президиум Христианско-демократического союза поддержал кандидатуру своего лидера Армина Лашета. После этого президиум Христианско-социального союза проголосовал за кандидатуру Зедера.

Теперь продолжатся переговоры между обеими партиями, у которых в парламенте единая фракция.

Зедер считает, что решение может быть принято на этой неделе. Он упомянул об опросах, в которых у него большое преимущество над Лашетом. "Вы не можете отделиться от большинства населения. Люди играют центральную роль", - сказал он.

Он также заявил, что важно прислушаться к мнению парламентских групп. "Но я думаю, что времени слишком мало, чтобы провести опрос участников", - отметил он, добавив, что в понедельник вечером проведет телефонный разговор с Лашетом.

Согласно информации BILD, решение относительно единой кандидатуры может принять специальный комитет, в который могут войти по пять представителей ХДС и ХСС. Однако, это предложение явно вызвало недовольство в партии Ангелы Меркель и пока неясно, как он будет сформирован.

Напомним, федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года.

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