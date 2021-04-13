Міністерство армії США може вперше очолити жінка

Президент США Джо Байден вибрав Крістін Вормут очільницею Міністерства армії США – таким чином вона може стати першою жінкою на цій посаді.

Джерело: посадовці Пентагону, яких цитує The New York Times

Деталі: У разі схвалення Сенатом Вормут візьме під контроль найбільший підрозділ збройних сил в той час, коли вони борються з низкою проблем. Зокрема, як зазначає видання, мова йде про протидію зростаючим загрозам з боку Китаю і Росії.

Вормут приєднається до інших жінок, призначеним на керівні посади в Пентагоні, включаючи Кетлін Гікс, заступника міністра оборони, і Келлі Магсамен, начальника штабу міністра оборони Ллойда Остіна.

Повідомляється, що Вормут почала свою кар'єру в уряді в 1996 році в політичному управлінні Пентагону, яке вона в підсумку й очолювала з 2014 по 2016 рік.