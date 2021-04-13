Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Міністерство армії США може вперше очолити жінка

Вівторок, 13 квітня 2021, 04:44
CSIS

Президент США Джо Байден вибрав Крістін Вормут очільницею Міністерства армії США –  таким чином вона може стати першою жінкою на цій посаді.

Джерело: посадовці Пентагону, яких цитує The New York Times

Деталі:  У разі схвалення Сенатом Вормут візьме під контроль найбільший підрозділ збройних сил в той час, коли вони борються з низкою проблем. Зокрема, як зазначає видання, мова йде про протидію зростаючим загрозам з боку Китаю і Росії.

Вормут приєднається до інших жінок, призначеним на керівні посади в Пентагоні, включаючи Кетлін Гікс, заступника міністра оборони, і Келлі Магсамен, начальника штабу міністра оборони Ллойда Остіна.

Повідомляється, що Вормут почала свою кар'єру в уряді в 1996 році в політичному управлінні Пентагону, яке вона в підсумку й очолювала з 2014 по 2016 рік.

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий

Критична точка пандемії: в Європі мільйон людей померли від COVID-19

В Україну повертається похолодання, до кінця тижня дощі

Генсек НАТО і держсекретар США поговорили про війська РФ на кордонах з Україною

Новини 12 квітня: російський військовий табір біля кордону, Зеленський про можливе вторгнення РФ

Бойовики мінують цивільний сектор окупованого Зайцевого – ЗСУ

Усі новини...
США
В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий
У США спалахнули протести через смерть хлопця від рук поліцейського
Держсекретар США прибуде до Брюсселя у день проведення комісії Україна-НАТО
Останні новини
05:53
Кулеба зможе побачитися в Брюсселі з держсекретарем США
04:44
Міністерство армії США може вперше очолити жінка
03:31
У затриманого журналіста Єсипенка ФСБ незаконно відібрала біозразки — адвокат
02:44
В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий
01:39
Критична точка пандемії: в Європі мільйон людей померли від COVID-19
00:42
У G7 закликали Росію припинити провокації
23:50
У Дніпрі продовжили карантин
23:13
ЦВК досі чекає на рішення судів на окрузі Вірастюка: можуть вплинути на результати
22:47
У Німеччині блок ХДС/ХСС не домовився про єдиного кандидата на посаду канцлера
22:22
В Україну повертається похолодання, до кінця тижня дощі
Усі новини...