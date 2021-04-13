Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністерство армії США може вперше очолити жінка

Вівторок, 13 квітня 2021, 04:44
Міністерство армії США може вперше очолити жінка
CSIS

Президент США Джо Байден вибрав Крістін Вормут очільницею Міністерства армії США –  таким чином вона може стати першою жінкою на цій посаді.

Джерело: посадовці Пентагону, яких цитує The New York Times

Деталі:  У разі схвалення Сенатом Вормут візьме під контроль найбільший підрозділ збройних сил в той час, коли вони борються з низкою проблем. Зокрема, як зазначає видання, мова йде про протидію зростаючим загрозам з боку Китаю і Росії.

Вормут приєднається до інших жінок, призначеним на керівні посади в Пентагоні, включаючи Кетлін Гікс, заступника міністра оборони, і Келлі Магсамен, начальника штабу міністра оборони Ллойда Остіна.

Повідомляється, що Вормут почала свою кар'єру в уряді в 1996 році в політичному управлінні Пентагону, яке вона в підсумку й очолювала з 2014 по 2016 рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
Усі новини...
Реклама: