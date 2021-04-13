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Министерство армии США может впервые возглавить женщина

Вторник, 13 апреля 2021, 04:44
CSIS

Президент США Джо Байден выбрал Кристин Вормут главой Министерства армии США - таким образом она может стать первой женщиной на этом посту.

Источник: чиновники Пентагона, которых цитирует The New York Times

Детали: В случае одобрения Сенатом Вормут возьмет под контроль крупнейшее подразделение вооруженных сил в то время, когда они борются с рядом проблем. В частности, как отмечает издание, речь идет о противодействии растущим угрозам со стороны Китая и России.

Вормут присоединится к другим женщинам, назначенным на руководящие должности в Пентагоне, включая Кэтлин Хикс, заместителя министра обороны, и Келли Магсамен, начальника штаба министра обороны Ллойда Остина.

Сообщается, что Вормут начала свою карьеру в правительстве в 1996 году в политическом управлении Пентагона, которое она в итоге и возглавляла с 2014 по 2016 год.

Темы: США


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