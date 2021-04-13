Кулеба зможе побачитися в Брюсселі з держсекретарем США
Вівторок, 13 квітня 2021, 05:53
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зможе побачитися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі, де відбудеться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на помічника держсекретаря Філіпа Рікера під час телефонної пресконференції
Деталі: За словами Рікера, "міністр закордонних справ (України) буде в НАТО, і держсекретар матиме можливість побачитися з ним".
Двосторонні переговори можуть відбутися пізніше після засідання Комісії Україна-НАТО.
Нагадаємо:
- Засідання Комісії Україна-НАТО ініціювала Україна через дії РФ вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму.
- Повідомлялося, що Блінкен відвідає Брюссель для обговорення дій Росії, спрямованих проти України, та ситуації в Ірані та Афганістані. Окрім переговорів в НАТО, Блінкен зустрінеться з офіційними особами з ЄС. Ситуація в Україні, швидше за все, буде на порядку денному переговорів, але не домінуватиме.