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Кулеба зможе побачитися в Брюсселі з держсекретарем США

Вівторок, 13 квітня 2021, 05:53

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зможе побачитися з  держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі, де відбудеться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на помічника держсекретаря Філіпа Рікера під час телефонної пресконференції

Деталі: За словами Рікера, "міністр закордонних справ (України) буде в НАТО, і держсекретар матиме можливість побачитися з ним".

Двосторонні переговори можуть відбутися пізніше після засідання Комісії Україна-НАТО.

Нагадаємо:

  • Засідання Комісії Україна-НАТО ініціювала Україна через дії РФ вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму.
  • Повідомлялося, що Блінкен відвідає Брюссель для обговорення дій Росії, спрямованих проти України, та ситуації в Ірані та Афганістані. Окрім переговорів в НАТО, Блінкен зустрінеться з офіційними особами з ЄС. Ситуація в Україні, швидше за все, буде на порядку денному переговорів, але не домінуватиме.

Теми: Кулеба ДмитроСША


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