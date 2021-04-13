Кулеба зможе побачитися в Брюсселі з держсекретарем США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зможе побачитися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі, де відбудеться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на помічника держсекретаря Філіпа Рікера під час телефонної пресконференції

Деталі: За словами Рікера, "міністр закордонних справ (України) буде в НАТО, і держсекретар матиме можливість побачитися з ним".

Двосторонні переговори можуть відбутися пізніше після засідання Комісії Україна-НАТО.

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