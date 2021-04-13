Кулеба сможет увидеться в Брюсселе с госсекретарем США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сможет увидеться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, где состоится внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на помощника госсекретаря Филиппа Рикера во время телефонной пресс-конференции

Детали: По словам Рикера, "министр иностранных дел (Украины) будет в НАТО, и госсекретарь будет иметь возможность увидеться с ним".

Двусторонние переговоры могут состояться позже после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Напомним: