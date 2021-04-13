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Кулеба сможет увидеться в Брюсселе с госсекретарем США

Вторник, 13 апреля 2021, 05:53

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сможет увидеться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, где состоится внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на помощника госсекретаря Филиппа Рикера во время телефонной пресс-конференции

Детали: По словам Рикера, "министр иностранных дел (Украины) будет в НАТО, и госсекретарь будет иметь возможность увидеться с ним".

Двусторонние переговоры могут состояться позже после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Напомним:

  • Заседание Комиссии Украина-НАТО инициировала Украина из-за действий РФ вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму.
  • Сообщалось, что Блинкен посетит Брюссель для обсуждения действий России, направленных против Украины, и ситуации в Иране и Афганистане. Кроме переговоров в НАТО, Блинкен встретится с официальными лицами с ЕС. Ситуация в Украине, скорее всего, будет на повестке дня переговоров, но не будет доминировать.

Темы: Кулеба ДмитрийСША


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