Кулеба сможет увидеться в Брюсселе с госсекретарем США
Вторник, 13 апреля 2021, 05:53
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сможет увидеться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, где состоится внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на помощника госсекретаря Филиппа Рикера во время телефонной пресс-конференции
Детали: По словам Рикера, "министр иностранных дел (Украины) будет в НАТО, и госсекретарь будет иметь возможность увидеться с ним".
Двусторонние переговоры могут состояться позже после заседания Комиссии Украина-НАТО.
Напомним:
- Заседание Комиссии Украина-НАТО инициировала Украина из-за действий РФ вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму.
- Сообщалось, что Блинкен посетит Брюссель для обсуждения действий России, направленных против Украины, и ситуации в Иране и Афганистане. Кроме переговоров в НАТО, Блинкен встретится с официальными лицами с ЕС. Ситуация в Украине, скорее всего, будет на повестке дня переговоров, но не будет доминировать.