Японія вирішила спустити радіоактивну воду з Фукусіми в море

Японія схвалила план, яким передбачається спустити понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції "Фукусіма" в море.

Джерело: BBC

Деталі: Ця вода використовувалася для охолодження ядерного палива. Зараз її обробляють в рамках складного процесу фільтрації. Вона видаляє більшу частину радіоактивних елементів, але деякі залишаються, зокрема тритій.

Вода зберігається у резервуарах, але очікується, що ці резервуари будуть заповнені до 2022 року. Згідно зі звітом Reuters, нині там зберігається близько 1,3 млн тонн води - достатньо, щоб заповнити близько 500 плавальних басейнів олімпійського розміру.

Китай і Південна Корея виступили проти цього плану. Рибальська промисловість країни також виступила проти, побоюючись, що споживачі відмовляться купувати продукцію з регіону. Екологічні групи, такі як "Грінпіс", ​​ проти випуску води в океан.

Водночас, план має підтримку Міжнародного агентства з атомної енергії, яке заявляє, що викиди подібні до утилізації стічних вод на інших заводах по всьому світу.

Токіо заявляє, що роботи почнуться приблизно через два роки.