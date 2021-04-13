Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Японія вирішила спустити радіоактивну воду з Фукусіми в море

Вівторок, 13 квітня 2021, 07:40
reuters

Японія схвалила план, яким передбачається спустити понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції "Фукусіма" в море.

Джерело: BBC

Деталі: Ця вода використовувалася для охолодження ядерного палива. Зараз її обробляють в рамках складного процесу фільтрації. Вона видаляє більшу частину радіоактивних елементів, але деякі залишаються, зокрема тритій.

Вода зберігається у резервуарах, але очікується, що ці резервуари будуть заповнені до 2022 року. Згідно зі звітом Reuters, нині там зберігається близько 1,3 млн тонн води - достатньо, щоб заповнити близько 500 плавальних басейнів олімпійського розміру.

Китай і Південна Корея виступили проти цього плану. Рибальська промисловість країни також виступила проти, побоюючись, що споживачі відмовляться купувати продукцію з регіону. Екологічні групи, такі як "Грінпіс", ​​ проти випуску води в океан.

Водночас, план має підтримку Міжнародного агентства з атомної енергії, яке заявляє, що викиди подібні до утилізації стічних вод на інших заводах по всьому світу.

Токіо заявляє, що роботи почнуться приблизно через два роки.      

Теми: Японія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні за добу 11 680 нових випадків коронавірусу, 457 летальних 

Головні новини понеділка і ночі: окупанти мінують Зайцеве, росіянам закрили шлях в Туреччину

В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий

Критична точка пандемії: в Європі мільйон людей померли від COVID-19

В Україну повертається похолодання, до кінця тижня дощі

Генсек НАТО і держсекретар США поговорили про війська РФ на кордонах з Україною

Усі новини...
Японія
В Японії знову стався землетрус, є постраждалі
Олімпіада в Токіо пройде без іноземних уболівальників
Гендиректор "Укроборонпрому" ізолювався в Японії через коронавірус
Останні новини
09:09
Автосписання боргів: до системи долучилося вже 7 банків
09:06
Ще дві втрати в ОС, бойовики скидають гранати безпілотниками
08:45
Кулеба в Брюсселі планує домовитись про підтримку країн НАТО у разі загострення агресії РФ
08:19
В Україні за добу 11 680 нових випадків коронавірусу, 457 летальних 
08:00
Головні новини понеділка і ночі: окупанти мінують Зайцеве, росіянам закрили шлях в Туреччину
07:40
Японія вирішила спустити радіоактивну воду з Фукусіми в море
07:23
Суд Бразилії схвалив розслідування проти Болсонару — він заперечував небезпеку COVID-19
06:39
Україна опустилася на 16 місце у світі за поширенням COVID-19
05:53
Кулеба зможе побачитися в Брюсселі з держсекретарем США
04:44
Міністерство армії США може вперше очолити жінка
Усі новини...