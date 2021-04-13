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Япония решила спустить радиоактивную воду с Фукусимы в море

Вторник, 13 апреля 2021, 07:40
Япония решила спустить радиоактивную воду с Фукусимы в море
reuters

Япония одобрила план, предусматривающий спустить более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды из разрушенной атомной электростанции "Фукусима" в море.

Источник: BBC

Детали: Эта вода использовалась для охлаждения ядерного топлива. Сейчас ее обрабатывают в рамках сложного процесса фильтрации. Она удаляет большую часть радиоактивных элементов, но некоторые остаются, в частности тритий.

Вода хранится в резервуарах, но ожидается, что эти резервуары будут заполнены до 2022 года. Согласно отчету Reuters, сейчас там хранится около 1,3 млн тонн воды - достаточно, чтобы заполнить около 500 плавательных бассейнов олимпийского размера.

Китай и Южная Корея выступили против этого плана. Рыболовная промышленность страны также выступила против, опасаясь, что потребители откажутся покупать продукцию из региона. Экологические группы, такие как "Гринпис", против выпуска воды в океан.

В то же время, план имеет поддержку Международного агентства по атомной энергии, заявляющего, что выбросы подобны утилизации сточных вод на других заводах по всему миру.

Токио заявляет, что работы начнутся примерно через два года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Япония
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