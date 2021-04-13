Япония решила спустить радиоактивную воду с Фукусимы в море

Япония одобрила план, предусматривающий спустить более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды из разрушенной атомной электростанции "Фукусима" в море.

Источник: BBC

Детали: Эта вода использовалась для охлаждения ядерного топлива. Сейчас ее обрабатывают в рамках сложного процесса фильтрации. Она удаляет большую часть радиоактивных элементов, но некоторые остаются, в частности тритий.

Вода хранится в резервуарах, но ожидается, что эти резервуары будут заполнены до 2022 года. Согласно отчету Reuters, сейчас там хранится около 1,3 млн тонн воды - достаточно, чтобы заполнить около 500 плавательных бассейнов олимпийского размера.

Китай и Южная Корея выступили против этого плана. Рыболовная промышленность страны также выступила против, опасаясь, что потребители откажутся покупать продукцию из региона. Экологические группы, такие как "Гринпис", против выпуска воды в океан.

В то же время, план имеет поддержку Международного агентства по атомной энергии, заявляющего, что выбросы подобны утилизации сточных вод на других заводах по всему миру.

Токио заявляет, что работы начнутся примерно через два года.