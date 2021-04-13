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В Україні за добу 11 680 нових випадків коронавірусу, 457 летальних 

Вівторок, 13 квітня 2021, 08:19
Суспільне

За добу 12 квітня в Україні зафіксували 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 334 особи, померли 457 хворих, одужали 14 019 осіб. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

Деталі: Найбільше випадків захворювання за останню добу підтвердили в м. Київ (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

Тестувань у понеділок зробили 83 975: методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007.

За весь час пандемії в Україні коронавірус SARS CoV 2 виявили в 1 872 785 осіб, із них одужали 1 430 234 особи, померли 37 758 хворих. 

Щеплень 12 квітня зробили 10 135. Їх проводили 84 мобільних бригади з імунізації та 543 пункти щеплення.

Лідери за щепленнями проти коронавірусу: Львівська область (1 510) і Київ (1 500), а також Дніпропетровська область (850). У Черкаській області за минулу добу не зробили жодного щеплення. 

Загалом із 24 лютого зроблено 388 401 щеплення: 1 дозу отримали 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб.

 

До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 446 213 людей.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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