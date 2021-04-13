В Украине за сутки 11 680 новых случаев коронавируса, 457 летальных

За сутки 12 апреля в Украине зафиксировали 11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 334 человека, умерли 457 больных, выздоровели 14 019 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов

Детали: Больше всего случаев заболевания за последние сутки подтвердили в г. Киев (1 503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

Летальных случаев больше всего зарегистрировали в Киеве (42) и Киевской области (32), в Николаевской (29), Львовской и Хмельницкой (по 26), Днепропетровской (25), Харьковской и Полтавской (по 23), Житомирской и Тернопольской (по 22) областях.

Тестирований в понедельник сделали 83 975: методом ПЦР – 38 684, методом ИФА – 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 007.

За все время пандемии в Украине коронавирус SARS CoV 2 обнаружили у 1 872 785 человек, из них выздоровели 1 430 234 человека, умерли 37 758 больных.

Прививок 12 апреля сделали 10 135. Их проводили 84 мобильных бригады по иммунизации и 543 прививочных пункта.

Лидеры по прививками против коронавируса Львовская область (1 510) и Киев (1 500), а также Днепропетровская область (850). В Черкасской области за минувшие сутки не сделали ни одной прививки.

Всего с 24 февраля сделано 388 401 прививки: 1 дозу получили 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек.

В лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 446 213 человек.