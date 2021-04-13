Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві відключили від опалення майже дві третини будинків

Вівторок, 13 квітня 2021, 11:29
У Києві відключили від опалення майже дві третини будинків

У столиці відключили від централізованого опалення понад 60% житлових будинків.

Джерело: пресслужба КМДА, КП "Київтеплоенерго"

Деталі: Станом на ранок 13 квітня від централізованого опалення відключили 62% (більше 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень.

Лікарні, школи, дитсадки почнуть відключати за індивідуальними заявками керівників закладів.

"Київтеплоенерго" почало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: опаленняКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Усі новини...
опалення
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
В Україні зривається підготовка до опалювального сезону: до уряду звернулись вже 36 громад
Опалювальний сезон у Києві завершиться 8 квітня – Кличко
Останні новини
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
Усі новини...
Реклама: