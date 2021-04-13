Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві відключили від опалення майже дві третини будинків

Вівторок, 13 квітня 2021, 11:29

У столиці відключили від централізованого опалення понад 60% житлових будинків.

Джерело: пресслужба КМДА, КП "Київтеплоенерго"

Деталі: Станом на ранок 13 квітня від централізованого опалення відключили 62% (більше 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень.

Лікарні, школи, дитсадки почнуть відключати за індивідуальними заявками керівників закладів.

"Київтеплоенерго" почало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня.

Українська правда
Теми: опаленняКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Ескалацією на Сході Росія тестує Захід

Україна вийшла на пік третьої хвилі епідемії, ситуація стабілізується – Степанов

Єрмак: США мають розмістити ракетні системи Patriot в Україні

Бойовики вбили ще одного і поранили двох бійців ОС: скидають гранати безпілотниками

В Україні за добу 11 680 нових випадків коронавірусу, 457 летальних 

Головні новини понеділка і ночі: окупанти мінують Зайцеве, росіянам закрили шлях в Туреччину

Усі новини...
опалення
Прийшла весна: у Києві почали вимикати опалення
У Києві обіцяють днями вимикати опалення
"Київтеплоенерго" пояснило зростання нарахувань за опалення в платіжках
Останні новини
12:17
Стефанішина: НАТО має надати Україні дорожню карту для членства
12:13
Азербайджан готовий зняти обмеження щодо авіарейсів з Україною
11:46
Росія пригрозила США через кораблі у Чорному морі: "Їм краще триматись подалі від Криму"
11:45
Суддю КС не змогли покарати за конфлікт інтересів – НАЗК
11:44
Аеропорт "Чернівці" прийняв перший регулярний рейс після річної паузи
11:43
Курс валют на 13 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:38
Учасниць відвертої фотосесії депортували із ОАЕ – МЗС
11:33
Степанов чекає 117 тисяч доз вакцини Pfizer цього тижня 
11:29
У Києві відключили від опалення майже дві третини будинків
11:25
В Україні розпочинають щеплення китайською вакциною CoronaVac проти COVID-19
Усі новини...