У Києві відключили від опалення майже дві третини будинків

У столиці відключили від централізованого опалення понад 60% житлових будинків.

Джерело: пресслужба КМДА, КП "Київтеплоенерго"

Деталі: Станом на ранок 13 квітня від централізованого опалення відключили 62% (більше 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень.

Лікарні, школи, дитсадки почнуть відключати за індивідуальними заявками керівників закладів.

"Київтеплоенерго" почало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня.