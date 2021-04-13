У Києві відключили від опалення майже дві третини будинків
Вівторок, 13 квітня 2021, 11:29
У столиці відключили від централізованого опалення понад 60% житлових будинків.
Джерело: пресслужба КМДА, КП "Київтеплоенерго"
Деталі: Станом на ранок 13 квітня від централізованого опалення відключили 62% (більше 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень.
Лікарні, школи, дитсадки почнуть відключати за індивідуальними заявками керівників закладів.
"Київтеплоенерго" почало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня.
Українська правда