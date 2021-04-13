В Киеве отключили от отопления почти две трети домов

В столице отключили от централизованного отопления более 60% жилых домов.

Источник: пресс-служба КГГА, КП "Киевтеплоэнерго"

Детали: На утро 13 апреля от централизованного отопления отключили 62% (более 6 тыс.) жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц.

Больницы, школы, детсады начнут отключать по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

"Киевтеплоэнерго" начало отключать отопление в столичных многоэтажках с 12 апреля.