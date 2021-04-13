В Киеве отключили от отопления почти две трети домов
Вторник, 13 апреля 2021, 11:29
В столице отключили от централизованного отопления более 60% жилых домов.
Источник: пресс-служба КГГА, КП "Киевтеплоэнерго"
Детали: На утро 13 апреля от централизованного отопления отключили 62% (более 6 тыс.) жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц.
Больницы, школы, детсады начнут отключать по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.
"Киевтеплоэнерго" начало отключать отопление в столичных многоэтажках с 12 апреля.
Украинская правда