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В Киеве отключили от отопления почти две трети домов

Вторник, 13 апреля 2021, 11:29

В столице отключили от централизованного отопления более 60% жилых домов.

Источник: пресс-служба КГГА, КП "Киевтеплоэнерго"

Детали: На утро 13 апреля от централизованного отопления отключили 62% (более 6 тыс.) жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц.

Больницы, школы, детсады начнут отключать по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

"Киевтеплоэнерго" начало отключать отопление в столичных многоэтажках с 12 апреля.

Украинская правда
Темы: отоплениеКиев


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