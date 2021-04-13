Росія пригрозила США через кораблі у Чорному морі: "Їм краще триматись подалі від Криму"

Заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков, коментуючи у вівторок направлення американських військових кораблів у Чорне море, заявив, що США краще "триматися подалі" від Криму "для їх же блага".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

Рябков заявив, що своїми діями США здійснюють провокацію проти Росії.

"Американським військовим кораблям поблизу наших берегів робити абсолютно нічого. Це суто провокаційні заходи, які вони здійснюють, провокаційні в прямому сенсі слова. Вони перевіряють нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде", - сказав Рябков.

Він зазначив, що Вашингтону краще триматися подалі від Криму і Чорноморського узбережжя "для його ж блага".

"Ми попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму, від нашого Чорноморського узбережжя. Це для їх же блага буде", - сказав Рябков.

На тлі стягнення Росією військо до кордонів України та в окупованому Криму Туреччина заявила в п'ятницю, що США направлять в Чорне море два військові кораблі з 14 по 15 квітня.