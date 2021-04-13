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Россия пригрозила США за корабли в Черном море: "Им лучше держаться подальше от Крыма"

Вторник, 13 апреля 2021, 11:46

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник направление американских военных кораблей в Черное море, заявил, что США лучше "держаться подальше" от Крыма "для их же блага".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Рябков заявил, что своими действиями США осуществляют провокацию против России.

"Американским военным кораблям вблизи наших берегов делать абсолютно нечего. Это чисто провокационные меры, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они проверяют нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - сказал Рябков.

Он отметил, что Вашингтону лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья "для его же блага".

"Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет", - сказал Рябков.

На фоне стягивания Россией войск к границам Украины и в оккупированном Крыму Турция заявила в пятницу, что США направят в Черное море два военных корабля с 14 по 15 апреля.

Темы: РосcияСШАЧерное мореармия


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