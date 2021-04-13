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На Україну насувається похолодання і дощ

Вівторок, 13 квітня 2021, 12:28

На захід України в середу прийде похолодання з опадами, в інших областях буде як і раніше тепло.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У західних областях 14 квітня очікуються опади переважно у вигляді дощу, в Карпатському регіоні дощ і мокрий сніг, місцями значний; вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° (на високогір'ї Карпат протягом доби від 3° тепла до 2° морозу).

На решті території вночі - без істотних опадів, вдень у північно-східних, Житомирській, Вінницькій та більшості південних областей - невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-16°, на сході до 18°.

У Києві в середу без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 14-16°.

15 квітня по всій Україні часом дощ, в західних областях вночі місцями з мокрим снігом, в Карпатах значні опади. Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла (на високогір'ї Карпат вночі і вдень 0-5° морозу); на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, в східних областях 14-19°.

У столиці в ніч на четвер невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

Теми: погода


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