На Украину надвигается похолодание и дождь

На запад Украины в среду придет похолодание с осадками, в остальных областях будет по-прежнему тепло.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: В западных областях 14 апреля ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатском регионе дождь и мокрый снег, местами значительный; ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° (на высокогорье Карпат в течение суток от 3° тепла до 2° мороза).



На остальной территории ночью - без существенных осадков, днем в северо-восточных, Житомирской, Винницкой и большинстве южных областей - небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 4-9 ° тепла, днем 10-16°, на востоке до 18°.



В Киеве в среду без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 14-16°.



15 апреля по всей Украине временами дождь, в западных областях ночью местами с мокрым снегом, в Карпатах значительные осадки. Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 7-12 м/с.



Температура воздуха в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла (на высокогорье Карпат ночью и днём 0-5° мороза); на остальной территории ночью 4-9° тепла, днём 9-14°, в восточных областях 14-19°.



В столице в ночь на четверг небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.