Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада може запровадити штрафи за порушення самоізоляції – нардеп

Вівторок, 13 квітня 2021, 12:42

Верховна Рада 13 квітня може запровадити штрафи за порушення режиму самоізоляції.

Джерело: голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час спілкування із журналістами, цитує "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Планується ввести штрафи за порушення режиму самоізоляції людей, які контактували з хворими ... Це практика зарубіжних країн, яку ми просто вводимо у нас".

Деталі: Відповідний законопроект (№4540) вже переданий на розгляд Ради. 

Ним пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення для боротьби із поширенням коронавірусу. Розробило документ – Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, якщо особа порушить порядок самоізоляції, обсервації і, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, то вона може заплатити штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто від 3400 до 8500 гривень

Ініціатива вже є на порядку денному другого позачергового засідання Верховної Ради 13 квітня. 

Чому це важливо: Як саме буде контролюватись дотримання самоізоляції громадян – невідомо. Наразі не існує механізму, який би хвора на коронавірус або контактна особи могла використати для того, щоб підтвердити, що вона дійсно перебуває на самоізоляції або вже завершила її. Окрім того, застосування додатку "Дій вдома", який має на меті контролювати ізоляцію осіб, які прибувають з-за кордону, теж викликає багато проблем та нарікань.

Теми: карантинВерховна Радазаконодавствоштрафи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія пригрозила США через кораблі у Чорному морі: Їм краще триматись подалі від Криму

Суддю КС не змогли покарати за конфлікт інтересів – НАЗК

Учасниць відвертої фотосесії депортували із ОАЕ – МЗС

В Україні починають щеплення китайською вакциною CoronaVac

Зеленський: Ескалацією на Сході Росія тестує Захід

Україна вийшла на пік третьої хвилі епідемії, ситуація стабілізується – Степанов

Усі новини...
карантин
Україна вийшла на пік третьої хвилі епідемії, ситуація стабілізується – Степанов
У Дніпрі продовжили карантин
Закарпаття послаблює карантин, але остерігається повернення в "червону" зону
Останні новини
13:52
Зеленський просить Раду ліквідувати ОАСК: Досить сейфів із мільйонами готівки
13:43
У НАТО прокоментували можливість членства України при відсутності контролю над територією
13:27
Дослідження не підтвердили деякі побоювання щодо британського штаму COVID-19, який виявили в Україні
13:19
План Б без грошей МВФ: у Зеленського допускають скорочення видатків держбюджету
13:19
Росія готується до відключення від Visa і MasterCard
13:02
СБУ заборонила в’їзд 63 іноземцям з початку року
12:56
Bitcoin встановив новий рекорд – велика біржа виходить на IPO
12:55
Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі через ворожий дрон
12:51
"Енергоатом" за підсумками 1 кварталу очікує отримати 1 мільярд чистого прибутку
12:50
Генсек НАТО: Росія повинна негайно припинити провокації і знизити напругу
Усі новини...