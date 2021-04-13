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Рада може запровадити штрафи за порушення самоізоляції – нардеп

Вівторок, 13 квітня 2021, 12:42
Рада може запровадити штрафи за порушення самоізоляції – нардеп

Верховна Рада 13 квітня може запровадити штрафи за порушення режиму самоізоляції.

Джерело: голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час спілкування із журналістами, цитує "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Планується ввести штрафи за порушення режиму самоізоляції людей, які контактували з хворими ... Це практика зарубіжних країн, яку ми просто вводимо у нас".

Деталі: Відповідний законопроект (№4540) вже переданий на розгляд Ради. 

Ним пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення для боротьби із поширенням коронавірусу. Розробило документ – Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, якщо особа порушить порядок самоізоляції, обсервації і, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, то вона може заплатити штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто від 3400 до 8500 гривень

Ініціатива вже є на порядку денному другого позачергового засідання Верховної Ради 13 квітня. 

Чому це важливо: Як саме буде контролюватись дотримання самоізоляції громадян – невідомо. Наразі не існує механізму, який би хвора на коронавірус або контактна особи могла використати для того, щоб підтвердити, що вона дійсно перебуває на самоізоляції або вже завершила її. Окрім того, застосування додатку "Дій вдома", який має на меті контролювати ізоляцію осіб, які прибувають з-за кордону, теж викликає багато проблем та нарікань.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинВерховна Радазаконодавствоштрафи
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