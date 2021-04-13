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Рада может ввести штрафы за нарушение самоизоляции – нардеп

Вторник, 13 апреля 2021, 12:42
Рада может ввести штрафы за нарушение самоизоляции – нардеп

Верховная Рада 13 апреля может ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Источник: председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время общения с журналистами, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Планируется ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции людей, которые контактировали с больными… Это практика зарубежных стран, которую мы просто вводим у нас".

Детали: Соответствующий законопроект (№4540) уже передан на рассмотрение Рады

Им предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях для борьбы распространением коронавируса. Разработало документ – Министерство здравоохранения.

В частности, если человек нарушила порядок самоизоляции, обсервации и, если это не привело к распространению особо опасной болезни, то она может заплатить штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть от 3400 до 8500 гривен.

Инициатива уже в повестке дня второго внеочередного заседания Верховной Рады 13 апреля.

Почему это важно: Как именно будет контролироваться соблюдение самоизоляции граждан – неизвестно. На данный момент не существует механизма, который бы больной коронавирусом или контактный с ним мог использовать для того, чтобы подтвердить, что он действительно находится на самоизоляции или уже завершил ее. Кроме того, применение приложении "Дій вдома", цель которого контролировать изоляцию лиц, прибывающих из-за рубежа, тоже вызывает много проблем и нареканий.

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Темы: карантинВерховная Радазаконодательствоштрафы
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