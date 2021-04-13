Генсек НАТО: Росія повинна негайно припинити провокації і знизити напругу
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.
Про це він заявив на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"За останні тижні Росія стягнула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російський військ з часу анексії Криму, яка відбулася в 2014 році", - сказав Столтенберг.
Він підкреслив, що за останні дні кілька українських військових загинули, та назвав суттєве нарощення російських військ невиправданим.
"Росія повинна припинити військове нарощування в та навколо України, припинити провокації та негайно зменшити напругу", - заявив генсек Альянсу.
Він підкреслив, що НАТО продовжує закликати Росію припинити підтримку бойовиків на Сході України і вивести свої війська з української території.
Столтенберг окремо наголосив, що НАТО підтримує євроатлантичні прагнення України та рішення, ухвалені на Бухарестському саміті, але підкреслив, що наблизитися до НАТО Україні допоможуть реформи.