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Генсек НАТО: Россия должна немедленно прекратить провокации и снизить напряженность

Вторник, 13 апреля 2021, 12:50
Генсек НАТО: Россия должна немедленно прекратить провокации и снизить напряженность

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.

Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"За последние недели Россия стянула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее скопление российских войск с момента аннексии Крыма в 2014 году", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что за последние дни несколько украинских военных погибли, и назвал существенное наращивание российских войск неоправданным.

"Россия должна прекратить военное наращивание в и вокруг Украины, прекратить провокации и немедленно уменьшить напряженность", - заявил генсек Альянса.

Он подчеркнул, что НАТО продолжает призывать Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои войска с украинской территории.

Столтенберг особо подчеркнул, что НАТО поддерживает евроатлантические стремления Украины и решения, принятые на Бухарестском саммите, но напомнил, что приблизиться к НАТО Украине помогут реформы.

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Темы: НАТОРосcиявойна
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