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Чергова область опинилась у "червоній" зоні

Вівторок, 13 квітня 2021, 14:16

З 15 квітня у "червоній" зоні епідемічної небезпеки буде знаходитись Полтавська область. 

Джерело: міністр КМУ Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вступає в силу з з 00 години 00 хвилин 15 квітня 2021 р.

З того часу на території регіону встановлюються обмеження, передбачені для "червоного" рівня.

Раніше область була "помаранчевою". Проте останні три дні в регіоні перевищені показники госпіталізації хворих на коронавірус. Коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування також не відповідає тому, який визначив МОЗ.  

Таким чином, у "червоній" зоні перебуває 12 областей та Київ. "Помаранчевий" рівень зберігають 9 регіонів. Ще у трьох областях наразі тримається "жовта" зона. 

 

Довідка: Перелік заборон і обмежень, які передбачає для населення "червона" зона, починає діяти не після віднесення МОЗ до такої зони того чи іншого регіону, а після відповідного рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Коли ж комісія ухвалює своє рішення, у "червоному" регіоні забороняється наступне:

 

Українська правда
Теми: карантинПолтавська область


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